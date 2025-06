Dopo l'addio di Simone Inzaghi all'Inter, arrivano i primi saluti dei ragazzi dell'Inter. A rompere il ghiaccio è Marcus Thuram che su Instagram rende omaggio al piacentino: "Un grande Mister, e ancora più, grande uomo" premette il Tikus.

"Grazie per la fiducia, i consigli, i momenti insieme e tutte le emozioni vissute in questa bella avventura - continua l'attaccante francese nella sua breve ma sentita lettera social: "È stato un piacere e un onore giocare sotto la sua guida. In bocca al lupo per tutto ciò che verrà… GRAZIE MISTER" conclude il 9 dell'Inter.