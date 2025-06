Arriva anche il messaggio, pubblicato sul proprio profilo Instagram, di Mehdi Taremi a tre giorni dallo shock per la finale di Champions League persa malamente contro il Paris Saint-Germain. L'iraniano mostra il suo dispiacere soprattutto nei confronti dei tifosi nerazzurri: "È difficile trovare le parole giuste. Siamo addolorati, perché sappiamo quanto avete creduto in noi. Volevamo regalarvi quel trofeo, quel momento, quella gioia. Ve lo meritavate. Ci dispiace non aver potuto farlo accadere, ma vi siamo grati per il vostro amore e il vostro supporto in tutto questo. Non lo diamo per scontato".

Taremi conclude il suo post così: "Continueremo a lavorare, a crescere e la prossima stagione torneremo più forti, con il vostro sostegno nel cuore. Tutto per voi, i nostri fantastici tifosi. Forza Inter". Parole, queste, che sembrano quasi annunciare la sua volontà di rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione.

