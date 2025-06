Prima di raggiungere il ritiro dell'Inter in preparazione del Mondiale per Club, Petar Sucic sarà impegnato con la Nazionale croata nelle sfide contro Gibilterra e Repubblica Ceca, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Impegni che serviranno anche al ct Zlatko Dalic per valutarne la tenuta fisica del centrocampista e non solo: "Senza Kovačić, posso puntare su Jakić e Moro, che giocano in quel ruolo nei loro club, ma ci sono anche Petar Sučić e Mario Pašalić: troverò una soluzione tra loro quattro - ha spiegato in conferenza stampa -. La stagione della Dinamo stata quello che è stata, Sucic da poco è tornato dall'infortunio e sta migliorando. Mi aspetto di più da lui e da Baturina perché so che possono fare meglio".