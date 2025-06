Dopo aver disputato la finale di Champions League, Carlos Augusto si è presentato nella serata brasiliana di ieri nell'hotel dove alloggia la Seleçao a Guarulhos. Il neo CT verdeoro Carlo Ancelotti ha quindi già tutti i giocatori sotto la sua guida per le partite contro Ecuador e Paraguay, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Carlos Augusto è arrivato qualche ora dopo Marquinhos e Beraldo del PSG, come lui reduci dalla serata di Monaco di Baviera.