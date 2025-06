In casa Inter è partita la strategia per il dopo-Inzaghi. Dopo la separazione con il tecnico piacentino, diventata ufficiale nel pomeriggio, il club nerazzurro sta lavorando per il suo successore. Per capire le mosse bisognerà attendere, ma Sky Sport conferma che Cesc Fabregas "è il nome che cattura di più le attenzioni e raccoglie grandi consensi", mentre Cristian Chivu rappresenta l'opzione più facilmente percorribile.

L'emittente segnala che nei pressi della sede si è visto anche Daniele De Rossi: "Passava di lì per i fatti suoi - riferiscono i colleghi -. Ci ha salutato e ha detto: 'Non c'entro niente, sono qui di passaggio, non c'entro nulla'".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!