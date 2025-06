Se non sarà più Inzaghi, allora toccherà a Fabregas. Questo è il piano dell'Inter come conferma anche il Corriere dello Sport. Lo spagnolo è stato contatto in maniera anche diretta nelle ultime ore dal club nerazzurro e non ha chiuso la porta, dopo aver invece rispedito al mittente le proposte di Leverkusen e Roma nelle scorse settimane.

Secondo il quotidiano romano, solo l'Inter può portare Fabregas a lasciare il Como. Ma vuole garanzie da Marotta. "Va bene lavorare sui giovani, è già abituato ed è anche uno de motivi per cui viene apprezzato. Ma per lui sarà importante anche avere a disposizione un gruppo in grado di “interpretare” il suo calcio - si legge -. Non si tratta soltanto di modulo, visto che, seppur saltuariamente, l’allenatore catalano ha già utilizzato la difesa a 3. Pur ammirando l’identità del’Inter inzaghiana, infatti, il suo Como aveva un modo differente di stare in campo. In aggiunta, forte anche del fatto di essere azionista della società lariana, è abituato a dare la sua impronta al mercato. Probabile, quindi, che si aspetti di poter partecipare anche in nerazzurro".

Tutto, ovviamente, passa da oggi e da quanto verrà fuori dal summit tra Inzaghi e la dirigenza interista. C’è un Mondiale per club alle porte e la transizione verso un altro tecnico non può non essere immediata. Gli altri nomi sono quelli di Chivu, De Zerbi, Vieira e Palladino.