Oggi il designatore Gianluca Rocchi e il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, faranno il bilancio dell'annata a livello arbitrale e ci sarà conferenza stampa nella sede Figc. Secondo i rumors raccolti dalla Gazzetta dello Sport, il miglior rendimento dovrebbe essere stato quello di Daniele Doveri, veterano dei fischietti italiani.

Al secondo posto Daniele Chiffi (l'arbitro anche di Milan-Inter e Inter-Lazio), poi Davide Massa e Andrea Colombo a contendersi l'ultimo gradino del podio. Qui peseranno i giudizi degli osservatori nelle rispettive ultime apparizioni stagionali. Sarebbero quindi questi i migliori arbitri della passata stagione secondo la rosea, detto che fra i primi dieci ci sarebbero anche Mariani e La Penna, Guida e Sozza, Fabbri e Manganiello.

Pierluigi Pairetto potrebbe essere in bilico nella graduatoria finale, mentre coloro che potrebbero essere dismessi vanno da Davide Ghersini ad Antonio Giua, da Gianluca Aureliano (per limiti di età, possibile futuro come varista, ruolo che ha già ricoperto più volte anche a livello internazionale) a Francesco Cosso e Marco Monaldi (che ha fatto il proprio esordio in A all’ultima), da Gabriele Scatena a Daniele Rutella e probabilmente Alberto Santoro e Ivano Pezzuto. In bilico anche Massimi e Prontera. I promossi saranno probabilmente Calzavara e Zanotti dalla Can C.