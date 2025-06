Non solo Simone Inzaghi in panchina, ma anche un mercato faraonico. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, infatti, il tecnico nerazzurro è ancora il piano A, davanti a Marco Silva. L'idea sarebbe quella di costruire una squadra di altissimo livello con gli acquisti di Osimhen, Theo Hernandez e Ederson come obiettivi primari. Per l'attaccante c'è una clausola da 75 milioni di euro che gli arabi sono pronti a versare, per il rossonero una valutazione da 30 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza tra un anno.

A centrocampo hanno ricevuto un "no" da Barella e da Bruno Fernandes, proprio per questo puntano sull'atalantino. Gli arabi saranno al Mondiale per Club al pari dell'Inter e hanno quindi fretta di chiudere le operazioni.