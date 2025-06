È Giovanni Di Lorenzo il protagonista dell'odierna conferenza dal raduno di Coverciano in vista della sfida contro la Norvegia. Il capitano del Napoli parla anche del rientro dei giocatori dell'Inter e di come si devono ricaricare dopo la batosta di Monaco e dopo lo Scudetto vinto proprio dai partenopei: "Quest'anno essere arrivati all'ultima giornata e aver vinto di un punto è stato ancora più bello, il successo della fatica. Vincere due volte di fila in tre anni non è cosa da poco e vedere tutta quella gente durante la parata è stato davvero bellissimo. Per quanto riguarda i compagni dell'Inter, dico che oggi faremo il primo allenamento insieme e quando vieni in Nazionale ti ricarichi. Loro oltre a essere giocatori e grandi compagni sono persone, supereranno anche questo".

Inevitabile una domanda sulla questione Francesco Acerbi: "Sono questioni personali, io posso solo dire che stare qui è un piacere e un onore per tutti i ragazzi che sono in Nazionale. La maglia azzurra è un qualcosa più alto di tutto".

