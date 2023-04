Le maglie indossate dai giocatori dell'Empoli, in occasione della sfida contro l’Inter di domenica scorsa, saranno messe all’asta su Charity Stars per sostenere il progetto Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

La Onlus azzurra Empoli For Charity ha lanciato la prima serie di aste benefiche, mettendo in palio le maglie di Cambiaghi, Ebuehi, Haas, Ismajli, Marin, Parisi e Perisan con una patch speciale dedicata alla Fondazione Meyer.

Il ricavato sarà donato per il benessere dei tanti bambini e ragazzi che ogni giorno necessitano delle cure dei professionisti del pediatrico di Firenze alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per sostenere Play Therapy, il progetto che comprende tutte quelle attività ludiche che accompagnano i piccoli pazienti dell’Ospedale nel loro percorso. All’elevata competenza sanitaria e tecnologica, l’Ospedale pediatrico Meyer affianca una “cura” speciale che aiuta i piccoli pazienti, e le loro famiglie, a sentirsi a casa durante il periodo di ricovero. Per questo la Fondazione Meyer è responsabile diretta di tutti gli interventi di animazione in Ospedale: il gioco ed il teatro in Ludoteca, i colori e gli arredi a misura di bambino, l’allegria dei clown e dei cani della Pet Therapy, le note distensive dei nostri musicisti. Tutte le attività ludiche, ricreative e culturali sono organizzate e gestite da professionisti con una specifica formazione nel relazionarsi non solo con il bambino spedalizzato ma con tutta la famiglia.