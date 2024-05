Nella splendida e prestigiosa cornice del Castello Sforzesco di Milano si è tenuto un esclusivo evento riservato a dirigenti, istituzioni, partner, calciatori e dipendenti dell’Inter per festeggiare la vittoria dello Scudetto 2023/24 di Serie A. Per l’occasione, l’artista comasco Andrea Greco è stato chiamato a realizzare live durante la cena di gala un’opera dedicata alla squadra: una volta completato, il quadro è stato firmato dal capitano Lautaro Martínez ed è stato consegnato alla società. Nei prossimi giorni l’opera verrà firmata da tutta la squadra. 'Ho fatto un sogno' appartiene al ciclo pittorico 'Le Muse' e come tutte le opere della serie vede come prima e assoluta protagonista la musica in un dialogo aperto tra note e pennello: l’artista, lasciandosi liberamente ispirare dall’ascolto di un brano dipinge le sensazioni che la melodia gli trasmette, lavorando direttamente sullo spartito musicale.

Per realizzare l’opera Andrea Greco si è lasciato ispirare dall’omonimo brano 'Ho fatto un sogno', nuovo singolo di Tananai, Madame e Rose Villain composto appositamente per celebrare il sogno realizzato dalla squadra dell’Inter, vista la vittoria del ventesimo Scudetto e la conquista della seconda stella.

“È stato un vero onore per me essere stato chiamato a dipingere per un’occasione così importante e prestigiosa - commenta l’artista Andrea Greco -. Ho sulle spalle diverse performance live, ma mai ho provato un’emozione così forte. Non l’ho vissuta come artista, ma in primis come tifoso: amo l’Inter da quando sono bambino, ho un trascorso in Curva Nord e sono stato per diversi anni presidente dell’Inter Club Mozzate. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, ringrazio di cuore il Club e la Dirigenza per avermi concesso questa opportunità, per la gentilezza dimostrata nei miei confronti e spero ci siano nuove occasioni di collaborazioni in futuro”.