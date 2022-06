Per qualcuno sarà il classico indizio social, per altri una casualità. Fatto sta che Gleison Bremer ha voluto postare un breve video in cui si allena sul tapis roulant vestito con una maglia azzurra tendente al blu e un pantalone nero. Un accostamento di colori che ha entusiasmato molti tifosi dell'Inter, che sperano nel suo arrivo questa estate. A prescindere da come andrà, il difensore brasiliano mostra di voler rimanere in forma e farsi trovare pronto a ogni evenienza. Anche nella scelta dei colori.