C'è la mitica figurina di Pierluigi Pizzaballa, l'introvabile per eccellenza, con base a 200 euro. Ma gli appassionati di figurine storiche potranno trovare altri pezzi di assoluto valore entrati, si può dire, nella leggenda del collezionismo di stickers, come ad esempio Diego Armando Maradona con la maglia dell'Argentinos Juniors o la figurina della Edis con Paolo Monelli e Roberto Baggio invertiti nella loro doppia nell'edizione del suo album dedicato al campionato 1985-86, nella rarissima e mitica versione non tagliata, fino ad un giovanissimo Ayrton Senna valutato almeno 2mila euro. A partire dal 12 maggio, sul sito Astebolaffi.it sarà possibile aggiudicarsi alcune rarissime figurine e card da collezione.