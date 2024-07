Con un post affidato ai propri social, il giornalista Marino Bartoletti si è mostrato molto critico nei confronti di Daniele Adani, che ha commentato per la Rai la semifinale di Euro 2024 Spagna-Francia assiema a Stefano Bizzotto:

"Fra Spagna a Francia vince (2 a 1) e va giustamente in finale la squadra che fino ad ora è stata la migliore in assoluto dei Campionati Europei: un grande collettivo, un mix perfetto di esperienza e freschezza. Per l'Italia va a finire che diventa quasi... un mezzo merito aver perso solo per 1 a 0 e per giunta su autogol. Non commento quasi mai le telecronache, anche perché ne conosco le difficoltà. Stasera avevo scelto quella della Rai perché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante. Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico - re delle certezze - affermare che Rodri a Griezmann avrebbero 'calpestato le stesse zolle' ho capito che era arrivato il momento di passare su Sky".