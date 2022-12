Dopo la tappa a Francoforte, la delegazione AFL approda a Milano per l'ultima selezione di quest'anno con giocatori albanesi nati nel 2005-2009 che militano in ​​club italiani, svizzeri e austriaci. "Lo staff tecnico dell'AFL in collaborazione con gli scout della Federazione ha testato circa 130 giocatori, la maggior parte dei quali sono stati osservati per la prima volta da vicino, soprattutto i giovani. Gli allenatori delle Nazionali giovanili, Armando Cungu, Ardi Behari, Ervin Bulku e Armand Damo hanno avuto modo di monitorare i giocatori attraverso diverse partite di allenamento, mentre va notato che in questo nutrito gruppo si sono distinti giocatori di talento. Le impressioni dello staff sono state abbastanza positive, anche per l'impegno dei giocatori che sono stati impegnati al massimo durante questa selezione e hanno mostrato grande voglia di mostrare i propri valori con la maglia rossonera", si legge nel comunicato delle Federcalcio albanese.