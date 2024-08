All'età di 42 anni Adriano è tornato in campo in un'amichevole che ha celebrato i 15 anni dal titolo brasiliano vinto dal Flamengo nel 2009, nel quale l'ex giocatore dell'Inter era stato ovviamente protagonista. Qualità su qualità: il gol di spalla è pazzesco. Cross dalla zona sinistra e non ci pensa due volte per indirizzare la conclusione alle spalle del portiere.