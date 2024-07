L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni della stampa presente all'arrivo in Lega Calcio: "La cena di ieri con Sensi? Non c'è stata nessuna cena. Casualmente in un ristorante di Milano ho incontrato Sensi, abbiamo parlato, scherzato, ma non eravamo a cena insieme, solo a cena nello stesso ristorante - ha assicurato -. Ovviamente ci siamo salutati e abbiamo parlato con cordialità e amicizia. Se è una possibilità per il Monza? Al momento no, prima deve uscire qualcuno e poi eventualmente ne entreranno degli altri perché numericamente ci siamo".

Altre chiamate per Colpani?

"No, al momento il telefono piange…"

Valentin Carboni?

"È sempre la solita suonata… se non esce nessuno non entra nessuno", ha concluso.