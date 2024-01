Inizia ufficialmente l'operazione Supercoppa italiana per l'Inter. Il gruppo nerazzurro, composto da dirigenti, staff e giocatori, si è presentato scaglionato all'aeroporto di Malpensa dove alle 15 partirà alla volta di Riad dove si disputerà la final four. Tutti disponibili e presenti a parte Juan Cuadrado, viaggio che durerà circa 6 ore. Giovedì mattina è in programma la conferenza stampa di Simone Inzaghi mentre venerdì sera la semifinale contro la Lazio.

Curiosità: la ThuLa funziona anche fuori dal campo, visto che Marcus Thuram ha portato a Lautaro Martinez la valigia che il capitano aveva dimenticato nel pullman nerazzurro. Intesa sempre ai massimi livelli...

A seguire le immagini.