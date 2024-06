Marcus Thuram è la principale delusione della Francia che ieri ha battuto a fatica l'Austria. E le pagelle del giorno dopo sono impietose nei confronti dell'attaccante dell'Inter, peggiore in campo con un 4 sonoro appioppato sia da L'Equipe sia da RMC Sport, che definisce così la sua prestazione: "Trasparente per i primi 20 minuti. Cerca di avere un impatto fisico ma non ha la velocità e la tecnica per fare la differenza. Non abbastanza spontaneo nell'avvicinarsi all'area avversaria. Un tiro-cross al 67esimo e un recupero in area all'82esimo. Insufficiente".

Giudizio pesante, per Tikus, apparso opaco più o meno come tutta la formazione di Didier Deschamps che ieri è riuscita a strappare i tre punti solo grazie a un'autorete in una serata contraddistinta anche dalla notizia della frattura al naso rimediata dalla sua stella Kylian Mbappé.

