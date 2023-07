Darijo Srna , ex laterale destro della Croazia e dello Shakhtar Donetsk, oggi è d.s. del club ucraino e, alla Gazzetta dello Sport, ha ribadito la posizione degli arancioneri su Anatolij Trubin che tanto piace all'Inter.

Srna, ci racconta il talento di Anatolij ?

"In questo momento è uno dei migliori portieri d’Europa. Ha soltanto 21 anni ed è giovane, ma ha già giocato 17 partite di Champions e quindi ha già esperienza. È pronto per un grande club".

L’Inter è interessata: può andare in Serie A?

"Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar, va in un top club per una cifra top".

Avete fissato un prezzo?

"No, noi non parliamo di prezzi. Chi lo vuole decide quanto offrire e noi poi rispondiamo. Il nostro presente non richiede cessioni, quindi se Trubin va via, lo fa per un grande club e per tanti soldi".

