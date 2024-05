Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A TIM 2023/2024 è stato a Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre partita di Hellas Verona-Inter, match in programma domenica 26 maggio 2024 alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Il premio sarà consegnato a Simone Inzaghi dal Fantallenatore che si è meglio classificato nel FantaQuiz che si è tenuto sull’app di Fantacalcio nei giorni scorsi.

“Non poteva che essere Simone Inzaghi il Philadelphia Coach Of The Season della Serie A TIM 2023/2024 - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Giunto ormai alla definitiva consacrazione tra gli allenatori più importanti sul panorama internazionale, il mister nerazzurro ha guidato la sua squadra in un percorso praticamente perfetto, con il miglior attacco, la miglior difesa e una striscia di 28 risultati utili consecutivi. La conquista dello Scudetto e della storica seconda stella dell’Inter sono il frutto del lavoro di un tecnico da sempre capace di far esprimere ai suoi calciatori un gioco entusiasmante, mantenendo grande compattezza e solidità”.