Un campionato senza respiro, un cammino contraddistinto da strappi importanti sparsi qui e là lungo tutta la stagione. È stato reso noto il calendario della Serie A 2025-2026, che vedrà l'Inter della nuova gestione Cristian Chivu partire in casa contro il Torino e l'Udinese per poi scatenarsi subito in casa della Juventus alla terza giornata. All'ottava arriverà la gara col Napoli al Maradona e alla dodicesima il derby. Coi partenopei inizierà il girone di ritorno dei nerazzurri, che si chiuderà con la trappola finale: alla 36esima arriva a San Siro la Lazio, alla 38esima invece l'Inter andrà in casa di quel Bologna che tanti bocconi amari ha riservato di recente. Il Dall'Ara rischia quindi di diventare nuovamente il crocevia dei destini interisti, si spera con un esito stavolta più felice...

19.50 - Lorenzo Dallari, dopo aver consegnato dei microfoni come premi ai due ospiti Bobo Vieri e Ciro Ferrara e ad Andrea Butti, congeda i presenti e dà appuntamento alla prossima Serie A.

19.45 - Ultime due giornate: Inter-Verona alla 37esima, si chiude in casa del Bologna. Ancora una volta, i destini nerazzurri potrebbero passare dal Dall'Ara

19.41 - Inter-Parma sfida della 35esima giornata, Lazio-Inter alla 36esima.

19.38 - Parla Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A: "Importante lanciare da qui il progetto dell'anno prossimo, che prevede il lancio del premio per il miglior Under 23 di ogni mese. SIamo contenti di partire dal successo di Nico Paz perché vogliamo che la Serie A voglia essere una base per il talento dei ragazzi che diventeranno i campioni di domani".

19.36 - Siamo al rush finale: Inter-Cagliari alla 33esima, alla 34esima si va in casa del Torino.

19.31 - Alla 31esima sarà la volta di Inter-Roma. Poi Como-Inter alla 32esima.

19.30 - Arriviamo alla 29esima giornata, quando a San Siro arriverà l'Atalanta. Alla 30esima insidia Fiorentina al Franchi.

19.27 - Dopo Inter-Juve si andrà a Lecce, poi Inter-Genoa e il derby col Milan l'otto marzo.

19.26 - Vieri torna a elogiare l'Inter: "È una supersquadra, che ha fatto due finali di Champions in tre anni e può competere in tutte le tre competizioni. Si riprenderà alla grande dalla batosta di Monaco, ha grandi giocatori".

19.25 - Si va alla giornata numero 25, con il match tra Inter e Juventus.

19.22 - Inter-Pisa sarà la sfida della 22esima giornata, sette giorni dopo si andrà a Cremona. Alla 24esima giornata tappa in casa del Sassuolo.

19.21 - Ferrara continua a stuzzicare Marotta e Cherubini sull'arrivo di Chivu in nerazzurro: bocche cucite dai due dirigenti.

19.20 - Si parte col girone di ritorno e si parte alla grande: l'11 gennaio sarà la volta di Inter-Napoli, poi l'Udinese alla seconda giornata come all'andata.

19.15 - Prende la parola Stefano Ballista, AD del title sponsor della Serie A Enilive: "Ringrazio dirigenti, club, allenatori, giocatori e tifosi che ci hanno seguito in questo primo splendido anno. Una stagione incredibile, un campionato tra i più emozionanti degli ultimi 10 anni. La Serie A Enilive rappresenta impegno, dedizione, energia e talento; è l'evento più riconoscibile d'Italia. Grazie a questa sponsorizzazione, la conoscenza del nostro brand si è ampliata".

19.12 - Si chiude il girone d'andata: Inter-Bologna il 3 gennaio 2026; ultima di andata a Parma il 6 gennaio.

19.11 - Il girone di andata va verso la definitiva compilazione, mancano solo le sfide con Bologna e Parma.

19.10 - Vieri dà 10 all'Atalanta per il lavoro fatto negli ultimi anni.

19.08 - Atalanta-Inter sarà il match clou della 17esima giornata. Proprio pochi istanti dopo, arriva l'ufficialità di Juric come nuovo tecnico orobico.

19.06 - La 15esima giornata prevede la trasferta contro il Genoa, il 21 dicembre sarà invece tempo di Inter-Lecce.

19.03 - Alla 14esima ci sarà Inter-Como, quella che avrebbe potuto essere la sfida da ex per Cesc Fabregas...

19.02 - Avanti con la giornata numero 12: 23 novembre, sarà Inter-Milan. Alla 13esima trasferta a Pisa.

19.00 - Undicesima giornata con Inter-Lazio.

19.00 - Momento video di presentazione del nuovo pallone ufficiale Puma Orbit.

18.58 - All'ottava giornata si ripropone la sfida Napoli-Inter. Poi si passa a Inter-Fiorentina e Verona-Inter alla decima.

18.57 - Vieri si dice curioso della Roma: "Vediamo come va Gasperini col popolo romanista, non è facile".

18.55 - Quinta giornata, si va a Cagliari. Poi gara interna contro la neopromossa Cremonese alla sesta, dopo la pausa si riprenderà il 19 ottobre in casa della Roma di Gian Piero Gasperini.

18.51 - Alla quarta giornata, previsto il match contro il Sassuolo, nel giorno del derby Lazio-Roma.

18.50 - Arriva la seconda giornata: ancora turno interno per l'Inter, con l'Udinese. Alla terza sarà subito Juventus-Inter.

18.49 - Questo il parere di Bobo Vieri: "L'Inter riparte... Resta una grandissima squadra anche con un allenatore nuovo e nonostante la sconfitta in finale di Champions".

18.48 - Ciro Ferrara parla del nuovo corso dell'Inter di Cristian Chivu: "Hanno cambiato tante squadre, mentre il Napoli continuerà col suo condottiero Antonio Conte e ha delle certezze. Chi cambia ha bisogno del tempo, che però per l'Inter può essere legato al Mondiale per Club: anche questa competizione può essere importante".

18.47 - Ecco la prima giornata della Serie A 2025-2026:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

18.46 - Vengono presentate le 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2025-2026.

18.43 - È il momento dell'Head of Competitions Andrea Butti, che ha il compito di svelare date e regole di compilazione del calendario. Durante le feste natalizie, si giocherà nei weekend del 21, del 28 dicembre e del 3 gennaio. Confermata la prima in casa sia per l'Inter sia per il Milan.

18.36 - Prende la parola il presidente Ezio Maria Simonelli: "Ho vissuto una stagione speciale, con una competizione che si è chiusa in maniera avvincente risoltasi all'ultimo minuto, per lo Scudetto per il quale faccio i complimenti al Napoli, come per la lotta Champions e per quella salvezza. Questo campionato è invidiato in tutto il mondo, abbiamo avuto cinque vincitori in sette anni e questo significa che è un torneo molto avvincente. Compilare il calendario così presto è un atto dovuto per i nostri appassionati per capire quando dovranno muoversi e restare in casa per seguire la squadra. Spero che questo sforzo sia apprezzato da tutti".

18.35 - Viene proposto ora un'anticipazione del docufilm riassuntivo dell'ultimo campionato, che ha visto la vittoria finale del Napoli.

18.34 - Presenti sul palco anche Ciro Ferrara e Bobo Vieri.

18.30 - Inizia la cerimonia, a fare gli onori di casa è Lorenzo Dallari.

18.20 - Fra poco avrà inizio la cerimonia. Ricordiamo che il campionato 2025-2026 si giocherà dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026 e si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo). Nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

