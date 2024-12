Sarà il Lille l’avversario dell'Inter Primavera nei sedicesimi di finale di Youth League, che si giocherà l'11 o il 12 febbraio in gara secca in casa dei nerazzurri. L'accoppiamento è stato stabilito dal sorteggio di Nyon, dove è stato disegnato il percorso anche delle altre squadre ancora in corsa. Di seguito il quadro completo:

FC Internazionale Milano (ITA) - LOSC Lille (FRA)

Sporting Clube de Portugal (POR) - AS Monaco (FRA)

FC Salzburg (AUT) - Celtic FC (SCO)

FC Barcelona (ESP) - GNK Dinamo (CRO)

VfB Stuttgart (GER) - Liverpool FC (ENG)

Real Madrid CF (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

FC Dynamo Kyiv (UKR) - Atalanta SK

Rapid (AUT) - Atlético de Madrid (ESP)

AZ Alkmaar (NED) -SL Benfica (POR)

Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Juventus (ITA)

FC Midtjylland (DEN) - Manchester City (ENG)

Olympiacos FC (GRE) - Girona FC (ESP)

Real Betis Balompié (ESP) - FC Bayern München (GER)

TSG 1899 Hoffenheim (GER) - FC Shakhtar Donetsk (UKR)

Puskás Akadémia FC (HUN) - Aston Villa FC (ENG)

NK Lokomotiva Zagreb (CRO) - SK Sturm Graz (AUT)

