Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, ha incontrato la stampa a Bogliasco in un momento difficile per i blucerchiati. Il dirigente ha parlato anche delle decisioni prese sul mercato, come gli addii degli interisti di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, ora in prestito rispettivamente al Venezia e all'Empoli: "Stankovic ed Esposito? Scelte condivise con Pirlo, non erano nei nostri programmi - ha tagliato corto il ds -. Difesa? Romagnoli, Bereszynski e Ferrari sono esperti. Ferrari sta meglio, nella difesa a tre hai tre esperti e tre giovani. Aspettiamo Ferrari e Veroli, gli infortuni incidono sulle scelte. A centrocampo Bellemo non è un playmaker. Meulensteen e Yepes sono giocatori che ricoprono quel ruolo, mentre Akinsanmiro è più dinamico e di gamba. Bellemo e Kasami sono profili simili, ma non dimentichiamo Vieira, che è un signor giocatore. Pedrola sta crescendo, ora spetta a Sottil decidere se schierarlo".

