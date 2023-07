Oggi, a Zingonia, è stato il giorno di Roberto Samaden, presentato come nuovo responsabile del Settore giovanile dell'Atalanta, un passo particolare nella sua carriera dopo aver lavorarto una vita nel'Inter: "Sono onorato dell’opportunità, ringrazio la proprietà per avermi scelto - ha detto ai giornalisti -. Ho vissuto un’esperienza incredibile all’Inter e onestamente pensavo di completare la mia esperienza in una prima squadra, avevo di fatto già optato per un’altra scelta. Parlando con Luca Percassi in dieci minuti ho cambiato idea, soprattutto visti quelli che sono i progetti che l’Atalanta ha sui giovani. Ho sempre detto che è nel DNA della società investire sui ragazzi. Non vedevo l’ora di iniziare, sebbene dopo 33 anni non sia facile cambiare. Ho provato emozione a vedere la foto di Favini all’ingresso. Ha influito sulla mia scelta pensare di poter essere al suo posto. Chiaramente oggi si parla di un calcio diverso, e gli stessi ragazzi sono totalmente diversi. Bisogna cercare anche di farli divertire e sorridere un po’ di più. Sono molto fiero del premio Educativo al che all’Inter ci ha assegnato l’Eca nel 2022".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!