"Grandi ragazzi, grande squadra". È il primo commento di Benjamin Pavard immediatamente dopo la vittoria di Bergamo, dove l'Inter ha conquistato altri tre fondamentali punti. "Vittoria importante oggi, orgoglioso di far parte di questo gruppo" continua il francese con il solito entusiasmo da bambino, nonostante il pomeriggio infausto per lui visto l'infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo al 33esimo. Non mancano i commenti dei compagni che coccolano l'ex Bayern Monaco: "Dai fratello, forza" scrive Lautaro, seguito da un "My bro" con tanto di cuore sottoscritto da Calhanoglu.

