"Il nostro progetto prevede uno stadio di 60-65 mila posti. Quello che cercheremo di fare è di riempiere lo stadio ad ogni partita, cosa che in questo momento non succede. Abbiamo delle vendite e un’occupazione che è inferiore a 65mila posti, in più vogliamo aumentare il livello del corporate hospitality, questo anche per facilitare la gestione dei prezzi che vogliamo applicare, oltre che per avere un po' di moderazione dei prezzi, evitando grandi aumenti per il pubblico. Sono fiducioso che riusciremo ad accontentare tutti i tifosi". Lo ha detto Mark Van Huuksloot, director of Infrastructure Development dell’Inter, a margine del primo incontro del dibattito pubblico per discutere del progetto di Inter e Milan di costruire un nuovo San Siro.