In vista del doppio impegno per le Qualificazioni per il Mondiale contro Uruguay e Brasile, in programma per il 21 marzo a Montevideo e il 25 marzo al Monumental, Lionel Scaloni ha stilato una lista di pre-convocati che vede un'ondata di freschezza tra i nomi che rappresenteranno la Seleccion Argentina. Nomi nuovi e due grandi assenze della vecchia guardia, nulla di inedito invece per quanto riguarda la presenza del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Tra i convocati ci sono anche gli 'italiani' Leandro Paredes, Nico Paz, Dybala, Máximo Perrone, Santiago Castro, Nicolás González e Benjamín Domínguez. Di seguito la lista completa.

La lista dei convocati dell'Argentina: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Francisco Ortega, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Thiago Almada, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lionel Messi, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Paulo Dybala, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Santiago Castro, Ángel Correa.

#SelecciónMayor Prelista de convocados para la doble fecha de #Eliminatorias ante Uruguay y Brasil 🫡 pic.twitter.com/p0GtQuwt8O — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 2, 2025

