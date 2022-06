Principe , un inizio estate piuttosto movimentato, no? "Sì, non ci stiamo annoiando. Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa".

Passare a una vecchia “nemica” darebbe alla Joya la giusta benzina per ritrovarsi?

"Sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non farebbe fatica. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincita farebbe la differenza".

Indipendentemente dagli arrivi, l’Inter vuole blindare Lautaro: è la definitiva consacrazione per il Toro?

"Non puoi mai dirlo. Tutti sanno quanto io abbia un debole per lui, ma è giovane e ancora può crescere: non ha limiti. Con l’arrivo di nuovi campioni, poi, il suo talento si somma agli altri".

Per far quadrare i conti, dovrà però essere sacrificato Skriniar: inevitabile?

"Una grande perdita, ma l’Inter saprà sostituirlo. Sono contento, però, di vedere Handanovic un anno ancora: è un grandissimo portiere e una bravissima persona. Fa bene a non mollare. si giocherà il posto con Onana".