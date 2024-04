L'Inter batte il Milan e conquista matematicamente il suo ventesimo scudetto, che significa seconda stella. A commentare il grande obiettivo raggiunto dalla squadra di Simone Inzaghi è il noto tifoso nerazzurro Roberto Vecchioni che tramite i canali social esprime tutta la sua gioia per la sua Beneamata con la solita romantica vena poetica che lo contraddistingue.

"Com'è stato? Stavo rincorrendo una bellissima ragazza intorno a un palazzo ma ogni volta che arrivavo a un angolo, lei era già all'altro angolo e così per un sacco di tempo. Poi finalmente si è fermata, l'ho abbracciata, l'ho baciata e ho sentito una cosa infinita dentro di me e mi sono detto: 'Ma che bello anche il tempo in cui la rincorrevo. Mica solo il momento in cui l'ho baciata'. Mentre la rincorrevo arrivavano da tutte le parti ciucciarielli, diavoli, zebre e a me non fregava niente perché ora guardo su nel cielo e ci sono tante piccole, piccole, piccole stelle e due stelle grandissime: venti scudetti di questa magica Inter" ha detto il cantautore con tanto di prima pagina della Gazzetta di supporto che rende tutto più cinematograficamente sentimentale.

