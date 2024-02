Un nuovo talento del Boca Juniors è finito pesantemente nel mirino dell'Inter. Secondo il portale El Crack Deportivo, il presidente degli Xeneizes Juan Roman Riquelme è conscio del forte interesse dei nerazzurri per Jabes Saralegui, centrocampista classe 2003. Il Boca però non intende lasciarlo andare via molto facilmente, visto che intende fare di lui l'erede di Cristian Medina: la richiesta si attesterà sui 15 milioni di dollari, anche perché se proprio deve privarsi del suo gioiellino, il club bonarense vuole comunque realizzare un grosso incasso come avvenuto con la cessione di Valentin Barco al Brighton.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!