Lele Adani, intervenuto durante Viva el Futbol su Twitch, ha parlato della sconfitta dell'Inter in quel di Leverkusen. Di seguito la sua analisi: "E' stata una partita dove non hai mostrato grandezza. Pur facendo delle rotazioni, l'Inter ha fatto un'ottima Champions. Il bottino è buono, Inzaghi può sentirsi sicuro nel fare delle rotazioni e io non contesto le scelte perché non ho riscontro del lavoro in settimana. Però analizzo e vedo come li fa giocare. Valeva per la Juve, il Milan, la Roma e vale per l'Inter. Cerchiamo di fare analisi critiche sul come, indipendentemente dal chi gioca", ha concluso.