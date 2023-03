"Certe notizie fake e ridicole cominciano a dare fastidio". L'Ambition Group Sport Management, l'agenzia che cura gli interessi di Franck Kessié, utilizza ancora il proprio profilo Instagram come canale ufficiale per smentire le voci di mercato sul loro assistito, accostato con insistenza all'Inter nonostante il gol decisivo segnato nel Clasico.