"Ci sono buone possibilità che resti a Lille. La mia volontà è di restare qui, sono ancora sotto contratto per un anno, se posso restare qui in questa stagione, perché no?". Sono le parole di Jonathan David riportate da BeIn Sports e riguardanti il futuro dell'attaccante canadese, accostato in questi giorni all'Inter in vista di un possibile svincolo a zero nel 2025.