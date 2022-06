Il PSG ha offerto 50 milioni per Milan Skriniar. La proposta è stata prontamente respinta dall'Inter che di milioni ne chiede 80. Ma, secondo quanto riferisce Footmercato, il giocatore ha dato il via libera per andare a giocare a Parigi e l'intesa si potrebbe trovare attorno alla cifra di 70 milioni. Le discussioni, comunque, proseguono.