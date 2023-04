A quattro giorni dal messaggio inviato alla squadra, nel quale si parlava di 'pazienza finita' e responsabilità a tutti i livelli in caso di fallimento dei prossimi obiettivi, la Curva Nord dell'Inter torna a farsi sentire con un altro comunicato nelle ore che precedono la delicata trasferta di Salerno: "È fondamentale fare quadrato, unirsi e sostenere i ragazzi fino alla morte, come ogni interista vero fa nonostante i passi falsi che ci sono stati - si legge -. Tutti km fatti, tutti sacrifici, tutta la passione che ci stiamo mettendo amplifichiamola al massimo, trasmettiamo alla squadra i nostri sentimenti, il nostro interismo viscerale che nessuno può capire. Dobbiamo essere la carta che fa la differenza, anche oggi di venerdi santo saremo vicini alla squadra, martedì saremo a Lisbona per la partita della vita! Fuori i secondi, sia noi sugli spalti che voi in campo! Onorate la maglia che portate, i conti poi si faranno alla fine del viaggio, siamo artefici del nostro destino, lottiamo fino alla campana e non avremo rimpianti! Uniti come unica entità".