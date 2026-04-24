Altro giro, altro gol. La crescita di Aleksandar Stankovic non si ferma. Nel 6-1 rifilato al Mechelen dal Bruges c'è stata anche la firma del centrocampista ceduto la scorsa estate dall'Inter, per fortuna con una clausola di riacquisto che (come si legge sul Corriere dello Sport di oggi) permetterà al club di via della Liberazione di riprendersi il centrocampista.

Ad oggi lo score del figlio d'arte segna 9 gol di cui 2 in Champions League: la doppia cifra stagionale è quindi a un passo. Il sogno resta però quello di squadra, vincere il campionato, nel quale la classifica dei playoff è ora guidata dall'Union St. Gilloise con due lunghezze di vantaggio proprio sul Bruges e il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto.

In ogni caso il destino del ragazzo è segnato, tornerà alla base, dove è cresciuto calcisticamente attraverso il settore giovanile, tra l'altro sotto la guida dello stesso allenatore che dovrebbe trovare in prima squadra a partire dall'estate. L'Inter, che ha incassato 9,5 milioni la scorsa estate, ne spenderà 22 per riaverlo con sé.

L'aver fatto così bene in questa stagione in Belgio, dopo aver già fatto vedere cose egregie in Svizzera, ha ovviamente attirato l'interesse di alcuni club importanti quali Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma anche società di Premier League, tutte disposte ad investire ben più dei 22 milioni di euro che i nerazzurri dovranno mettere sul piatto. Non è da escludere, anche per questo motivo, che davanti a offerte irrinunciabili l'Inter decida di sacrificare Stankovic jr, rivendendolo.