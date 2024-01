Nell'edizione odierna, Tuttosport conferma la ferrea volontà di Mauro Icardi di tornare a vestire la maglia dell'Inter già in questa sessione di mercato. Assieme alla moglie Wanda Nara, l'attaccante nerazzurro ha provato a riallacciare i contatti con il suo ex club, trovando pero un muro. Magari meno granitico rispetto a qualche tempo fa, ma comunque un muro.

"Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024", ha scritto proprio Wanda Nara sui suoi social. E - come sottolinea TS - è chiaro che quel "nuove opportunità" sia interpretabile anche in relazione alla possibilità del marito di cambiare squadra. Ma il suo ritorno all'Inter appare davvero impossibile per motivi tecnici (a Inzaghi servirebbe una seconda punta in caso di addio di Sanchez), economici (impensabile un acquisto a titolo definitivo e impensabile anche inserire uno stipendio così elevato a stagione in corso) e di ambiente. Senza contare i rapporti tesi tra la stessa Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra.