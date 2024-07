Dopo aver visto Cabal approdare alla Juventus, l'Inter con calma è al lavoro per cercare il giusto rinforzo difensivo da regalare a Simone Inzaghi dopo l'infortunio rimediato da Buchanan in Nazionale e lo spostamento di Carlos Augusto a centrocampo, alle spalle di Dimarco.

Come raccontato dallo stesso presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, è stata l'Inter a non voler partecipare ad aste dopo l'inserimento della Juventus e dopo aver trattato il difensore colombiano classe 2001 (RILEGGI QUI LE PAROLE). Secondo quanto riportato da La Repubblica, per l'Inter potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Kim, difensore del Bayern Monaco. Senza fretta si proverà a strapparlo in prestito dai bavaresi.

