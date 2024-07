Al termine dell'Assemblea di Lega, anche il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è stato intercettato dai giornalisti presenti tra cui il nostro inviato: "Operazione Cabal? Soddisfatto: quando ti chiamano l'Inter o la Juve diventa difficile".

Marotta le ha tirato un po' le orecchie?

"No anzi è stato carinissimo perché gli allenatori devono decidere su cosa fare e cosa no, quindi bene così. Ma ho un ottimo rapporto con lui".

Ma l'Inter era in vantaggio sul calciatore?

"No non c'è mai stato un vero vantaggio ma scelte interne e condivise. Tutti contenti, dovrebbe essere sempre così, non sempre lo è ma oggi bene".