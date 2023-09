Zero gol incassati nelle prime tre partite di campionato: all'Inter non accadeva da 57 anni, da quando in panchina c'era Helenio Herrera. "E nessun altro, nei cinque maggiori campionati d’Europa, è riuscito a fare altrettanto - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Bastino questi dati per capire che siamo di fronte all’eccezionalità. Ancor di più, però, Simone Inzaghi sarà soddisfatto del modo in cui l’Inter ha difeso: mai in crisi, mai in difficoltà. E non solo: la spera più alta nell'ultimo mercato è stata fatta proprio per rinforzare il reparto arretrato. "E infatti è arrivato Pavard, con un investimento da 30 milioni. Ma il lavoro va oltre il francese, che infatti fin qui in campo non s’è mai visto. Va oltre pure Acerbi, il migliore del reparto della scorsa stagione, oggi ancora a quota zero minuti causa infortunio. Il lavoro è complessivo. L’Inter è diversa. Ha cambiato modo di giocare rispetto alla scorsa stagione. E le differenze hanno portato giovamento anche alla fase difensiva. L’Inter sta imparando - per la verità molto in fretta - ad aggredire l’avversario alzando la linea del pressing. Quando provò a farlo, nella prima parte della scorsa stagione, le cose non funzionarono. Ora il timing è perfetto, il pressing è portato di squadra, non a caso il recupero del pallone è molto più alto. E, soprattutto, riesce. Di conseguenza, la difesa non va quasi mai in difficoltà", spiega la rosea.

Centrocampo dinamico, che sa leggere i momenti: c'è un tempo in cui bisogna aggredire e un tempo in cui bisogna difendere più bassi. E poi ci sono i singoli. "Darmian è un computer di affidabilità: Pavard faticherà per togliergli il posto. De Vrij è tornato il difensore dello scudetto con Conte, a posto fisicamente, mentalmente sempre sul pezzo. E infine Bastoni, che non ha mai abbassato il livello di concentrazione, mettendo in mostra anche una crescita sotto il profilo della marcatura", sottolinea la Gazzetta. Reparto completo e ben strutturato. "L’inserimento di Pavard in questo senso è cruciale. È un titolare, nelle idee di tutti: lo dimostra il tipo di investimento fatto. L’Inter ha aggiunto mattoni al suo muro. Ed è un bene, guardando ai dati. Gli ultimi tre scudetti, in Serie A, sono stati vinti dalla squadra con il minor numero di gol incassati. E questo lo sa anche Inzaghi".

