Altro cambio data per quanto riguarda la Supercoppa italiana da giocare in Arabia Saudita tra Riad e Gedda. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo aver scompaginato l'iniziale programma che prevedeva semifinali e finali tra il 4 e l'8 gennaio e dopo averle spostate tra il 21 e il 25, adesso è stata trovata un'altra sistemazione nel calendario: si va tra il 18 e il 22 gennaio. E le gare di campionato? Rinviate e da recuperare tra febbraio e marzo.

La prima semifinale, Napoli-Fiorentina, dovrebbe giocarsi dunque giovedì 18 gennaio, mentre Inter-Lazio venerdì 19, poi la finalissima lunedì 22. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, gli arabi avrebbero voluto cambiare data all’evento, forse posticiparlo, per un esborso complessivo di circa 23 milioni (7 alla vincitrice del trofeo).

Da valutare l'impatto anche sulla lotta scudetto: l’Inter sarà in Arabia per quasi una settimana in caso di finale e il rinvio del match casalingo con l'Atalanta potrebbe agevolare un sorpasso della Juve secondo la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!