Ousmane Dembélé, attaccante del PSG, ha parlato a France Football, svelando un retroscena prima della finale di Champions: "Prima della partita, sul pullman, Gianluigi Donnarumma ha consegnato delle lettere a tutti i giocatori, a tutto lo staff. Ha scritto un piccolo messaggio di incoraggiamento, dicendo che quello che abbiamo fatto in questa stagione è stato eccezionale. Ed è stato qualcosa di forte", ammette Dembélé. "Inoltre l’ha scritto in francese, in inglese, in portoghese, per tutti. Ha davvero motivato tutto il gruppo. Avevamo già la motivazione, ma dopo questo gesto ne avevamo ancora di più. È stato un gesto molto bello da parte sua".