Edoardo De Laurentiis ha parlato ai microfoni di PassioNapoli, soffermandosi sulla vittoria Scudetto dei partenopei ai danni dell'Inter: "Napoli è storia, con lo Scudetto ora c'è ancora più storia. I napoletani vivono per la maglia, lo Scudetto è del popolo napoletano e di chi ha lavorato a questo progetto che deve arrivare ancora più in alto. Il napoletano è sempre lassù, in alto, se non lo vivi non puoi comprenderlo, è sempre da Champions. Cittadinanza ad ADL? E dategliela, cosa aspettate!". Le parole riprese da TuttoNapoli.