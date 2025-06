Non solo i Giochi Olimpici invernali: la Serie A, col suo fitto calendario 2025-2026, inciampa in alcune concomitanze pericolose con altri eventi sportivi di rilievo, come la finale degli Internazionali d'Italia di tennis di Roma in programma nello stesso fine settimana del derby tra Roma e Lazio. Di fronte a questi intrecci, il Ministro dello Sport Andrea Abodi appoggia l'idea di una cabina di regia che possa studiare bene i calendari per evitare situazioni simili.

Queste le parole del ministro riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Sono assolutamente favorevole a una piattaforma che consenta di armonizzare gli appuntamenti sportivi considerando il calendario e i luoghi. Parliamone seriamente, nessuno può stare per conto suo, non si può vivere di disarticolazioni. Ognuno è titolare del suo, ma ci sono delle relazioni soprattutto nella contestualità dei luoghi. Così come sono stati considerati i Giochi nel definire il calendario, andavano inseriti dei criteri ad hoc per gli Internazionali. Servono buon senso e una visione un po’ più ampia delle cose".