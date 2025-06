E' ormai in via di definizione lo staff di cui si avvarrà all'Inter Cristian Chivu, che da domani dovrebbe prendere ufficialmente la guida della squadra dirigendo il primo allenamento in programma nel pomeriggio. Come svelato da Sky Sport, oltre ai ritorni di Giovanni Martusciello, vice ai tempi di Luciano Spalletti, e Stefano Rapetti, preparatore del 2010, è previsto anche il rientro alla base di Paolo Orlandoni, terzo portiere del Triplete, che lavorerebbe al fianco di Gianluca Spinelli nella squadra dei preparatori dei portieri.

