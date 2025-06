Dopo aver saltato l'amichevole Polonia-Moldavia di venerdì scorso 'per precauzione', come riferito dal ct Michal Probierz, Piotr Zieliński proverà a esserci per la sfida con la Finlandia, valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. La decisione sul suo eventuale impiego verrà presa il giorno della partita, ovvero martedì, secondo le informazioni raccolte da TVPSPORT.PL.

Un'indiscrezione confermata anche da Jacek Jaroszewski, il responsabile dello staff medico della squadra: "Piotr Zieliński e Sebastian Szymański sono alle prese con lievi infortuni muscolari che mettono a rischio la loro partecipazione alla partita contro la Finlandia - le sue parole a Pzpn.pl -. Domenica hanno svolto un allenamento individuale a basso ritmo. L'intero staff medico della nazionale sta lavorando intensamente per riportarli in piena forma, in modo che entrambi siano disponibili a Helsinki per Michał Probierz".

