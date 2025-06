Hiiro Komori, nuovo attaccante degli Urawa Red Diamonds, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa parlando tra le altre cose anche del Mondiale per Club che vedrà i nipponici tra gli avversari dell'Inter nel girone eliminatorio: "Penso che il Mondiale per Club sia un torneo che sarà guardato in tutto il mondo, quindi prima di tutto voglio ottenere dei risultati lì, e poi quando tornerò voglio ottenere buoni risultati nel campionato giapponese e continuare a ottenere risultati in modo da potermi avvicinare al mio sogno", riporta il sito ufficiale del club.