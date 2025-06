Piotr Zielinski è il nuovo capitano della nazionale polacca. Lo ha deciso il ct Michał Probierz, informando personalmente Robert Lewandowski, l'intera squadra e lo staff tecnico. Per la cronaca, il centrocampista dell'Inter aveva già vestito la fascia nei mesi scorsi, proprio per via dell'assenza del bomber del Barcellona. Ora, però, l'investitura da parte del suo selezionatore è ufficiale.

Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy. 🇵🇱 pic.twitter.com/ekcSvkRBSK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2025