In collegamento con Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha offerto un’analisi intensa e partecipata sull’addio di Luciano Spalletti alla panchina della Nazionale. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia e un clima interno sempre più teso, il commissario tecnico ha deciso di chiudere la sua esperienza azzurra, ma non prima di un ultimo atto: la sfida contro la Moldova.

“Il congedo di oggi - ha dichiarato Condò - è avvenuto con grande stile. Spalletti se ne va profondamente addolorato, lo si percepisce da ogni suo gesto. Anche solo il fatto di aver accettato di sedersi un’ultima volta in panchina dimostra quanto tenesse a questo gruppo e a questa maglia. È come una coltellata che si porta nel costato”.

Il giornalista ha poi evidenziato il valore simbolico della gara di domani: “Do per scontata la vittoria, ma non basta. Se vogliamo tenere in vita anche solo una minima speranza di primo posto, bisognerà segnare tanti gol. Ma soprattutto, servirà una reazione vera, forte, emotiva”.

Condò ha infine lanciato un appello accorato ai calciatori della Nazionale: “Devono mettersi una mano sul cuore. Spalletti merita rispetto e riconoscenza. Dopo la delusione di Oslo, è il momento di dimostrare che questo gruppo ha ancora orgoglio. Dare tutto per lui è il minimo che gli si debba”.